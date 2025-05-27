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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:47
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda kente kara yolu ile gelen bir kişinin üst ve eşya araması ile şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 82 gram metamfetamin, 39 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 400 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkların hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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