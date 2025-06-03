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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:44
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan 3 zanlı ekiplerce yakalandı.

        Ekipler, zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada zanlıların yakalanma anı dronla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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