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        Sason'da ziyaretçiler Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyor

        Batman'ın Sason ilçesinde ziyaretçiler kardan tünellerde serinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:03
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        Sason'da ziyaretçiler Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyor
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        Batman'ın Sason ilçesinde ziyaretçiler kardan tünellerde serinliyor.

        Karayün köyü yakınlarında bulunan kar tünellerine ülkenin çeşitli illerinden vatandaşlar ziyaret ediyor.

        Karayün köyü muhtarı Cemal Bulu, özellikle yaz aylarında kar tünellerinden dolayı köylerinin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

        Kar tünellerini ziyaret eden Mehmet Şah Daraga da ilk defa yaz aylarında böyle bir yeri gördüğünü belirterek, "Özellikle yaz aylarında burada kar tünelleri var. Bütün doğaseverleri özellikle sıcaktan kavrulanları buraya bekliyoruz." dedi.

        Sarıyayla köyünden Kamil Dil ise Karayün köyünün Mereto Dağı'na yakınlığı dolayısıyla serinliği ve kar tünelleriyle ilgi odağı olduğunu kaydetti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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