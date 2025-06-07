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        Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi

        Batman'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:44
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        Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
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        Batman'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Y.E.G. Kültür Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri bebeğin olay yerinde öldüğünü belirledi.

        Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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