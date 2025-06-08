Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamlığından "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı kısa film

        Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı kısa film hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamlığından "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı kısa film
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı kısa film hazırlandı.

        Kaymakamlık, Kurban Bayramı'nda kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve muhabbetin yeniden filizlendiğini vurgulamak amacıyla İncirli köyünde yönetmenliğini Sezer Sait Can'ın yaptığı kısa film çektirildi.

        İncirli köyün muhtarı Şükrü Toy ve kardeşi Oğuz Toy'un başrolünde oynadığı "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı filmde, uzun süredir küs olan iki kardeşin kurbanlık hayvan pazarında karşılaşmaları, geçmişe dair yaşadıkları duygusal yüzleşme ve barışmaları anlatılıyor.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından paylaş film 2 dakika 29 saniye sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        Batman'da balkondan düşen bebek öldü
        Batman'da balkondan düşen bebek öldü
        Kanser hastası Muhammed, evde aldığı eğitimlerle bursluluk sınavını yüksek...
        Kanser hastası Muhammed, evde aldığı eğitimlerle bursluluk sınavını yüksek...
        Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararla...
        Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararla...
        Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
        Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
        Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü