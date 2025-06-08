Hasankeyf Kaymakamlığından "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı kısa film

İncirli köyün muhtarı Şükrü Toy ve kardeşi Oğuz Toy'un başrolünde oynadığı "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı filmde, uzun süredir küs olan iki kardeşin kurbanlık hayvan pazarında karşılaşmaları, geçmişe dair yaşadıkları duygusal yüzleşme ve barışmaları anlatılıyor.

Kaymakamlık, Kurban Bayramı'nda kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve muhabbetin yeniden filizlendiğini vurgulamak amacıyla İncirli köyünde yönetmenliğini Sezer Sait Can'ın yaptığı kısa film çektirildi.

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