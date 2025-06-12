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        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:05
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        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polislerince Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 28 anaokulu öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Trafik eğitim parkında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Öğrenciler daha sonra akülü araçlarla uygulamalı eğitim aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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