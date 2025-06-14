Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, aşevini ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, aşevinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, aşevini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, aşevinde incelemede bulundu.

        Milletvekili Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aşevini ziyaret etti.

        Günde yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek hazırlanan aşevinin çalışmaları hakkında bilgi alan Nasıroğlu, sefer taslarına yemek doldurarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Nasıroğlu, görevlilerle yemek götürdüğü ailelerle bir araya geldi sorun ve taleplerini dinledi.

        Öte yandan Nasıroğlu, SYDV bünyesindeki Aile Destek Merkezi'ndeki kurslara devam eden kursiyerlerle de bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Batman'da polis ekipleri boğulmalara karşı broşür dağıttı
        Batman'da polis ekipleri boğulmalara karşı broşür dağıttı
        Okul bahçesinde atıklardan oluşturulan açık hava sınıfında eğitim görüyorla...
        Okul bahçesinde atıklardan oluşturulan açık hava sınıfında eğitim görüyorla...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'te böğürtlen hasadına katıldı:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'te böğürtlen hasadına katıldı:
        Bakan Yumaklı, Batman'da TMO'nun yeni hizmet binasının açılışında konuştu:
        Bakan Yumaklı, Batman'da TMO'nun yeni hizmet binasının açılışında konuştu:
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadına katıldı:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadına katıldı: