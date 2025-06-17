Batman'da devrilen traktör kurtarıldı

Ekip çalışması sonucu traktörü kurtardıklarını kaydeden Kızar, "Olay yerine geldiğimizde traktör sürücüsüne baktık. Yaralanma ve can kaybı olmadığı için sevindik. Ondan sonra hemen kurtarma işlemine koyulduk. Kısa sürede traktörü bulunduğu yerden çıkardık." dedi.

Kazayı gören köylüler, traktörleriyle olay yerine gelerek devrilen traktörü kurtarmak için çalışma başlattı.

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