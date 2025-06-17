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        Batman'da devrilen traktör kurtarıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde şarampole devrilen traktör, köylülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:39
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        Batman'da devrilen traktör kurtarıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde şarampole devrilen traktör, köylülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy'de, 72 AAN 818 plakalı traktör sürücüsü M.S. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kazayı gören köylüler, traktörleriyle olay yerine gelerek devrilen traktörü kurtarmak için çalışma başlattı.

        Halatlarla traktöre müdahale eden köylüler, traktörü bulunduğu yerden çıkardı.

        Olayda yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

        Köylülerden Süphan Kızar, olaya 2 traktörle müdahale ettiklerini söyledi.

        Ekip çalışması sonucu traktörü kurtardıklarını kaydeden Kızar, "Olay yerine geldiğimizde traktör sürücüsüne baktık. Yaralanma ve can kaybı olmadığı için sevindik. Ondan sonra hemen kurtarma işlemine koyulduk. Kısa sürede traktörü bulunduğu yerden çıkardık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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