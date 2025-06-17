Batman'da "Harezmi Eğitim Modeli"nin yıl sonu sergisi açıldı

Ciğer, projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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