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        Batman'da "Harezmi Eğitim Modeli"nin yıl sonu sergisi açıldı

        Batman'da "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında yıl boyunca yürütülen disiplinler arası çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:52
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        Batman'da "Harezmi Eğitim Modeli"nin yıl sonu sergisi açıldı
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        Batman'da "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında yıl boyunca yürütülen disiplinler arası çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Programda, Harezmi Eğitim Modeli İl Koordinatörü Berfin Kutlu Bilek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ciğer, projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Ciğer, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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