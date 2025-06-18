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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak el sanatları sergisine katıldı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisinin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:16
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak el sanatları sergisine katıldı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisinin açılışına katıldı.

        Kaymakam İmrak'ın katılımıyla Hasankeyf Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sergide, süs eşyası, dikiş nakış ve takı tasarımı gibi geleneksel el işi ürünleri yer aldı.

        İmrak, sergide emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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