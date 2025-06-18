Hasankeyf Kaymakamı İmrak el sanatları sergisine katıldı

İmrak, sergide emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sergide, süs eşyası, dikiş nakış ve takı tasarımı gibi geleneksel el işi ürünleri yer aldı.

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