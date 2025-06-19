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        Mor Kiryakus Manastırı yolunda asfaltlama çalışması

        Batman'ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı yolu asfaltlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:04
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        Mor Kiryakus Manastırı yolunda asfaltlama çalışması
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        Batman'ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı yolu asfaltlandı.

        Batman Valiliğinde yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ayrancı köyünde yer alan 1600 yıllık manastırın ulaşım yolunda bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

        Yolun modern ve güvenli hale getirildiğini belirtilen açıklamada, 7 kilometrelik yolda yol çizgileri çizildiği ve trafik levhalarının montajının yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, yol çalışmasının hem kültürel hem de turizm açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

        Özer, "Ziyaretçilerimizin ve tur operatörlerinin bölgeye rahat ulaşabilmesi için sadece asfalt değil tüm yol güvenliği unsurlarını da titizlikle tamamladık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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