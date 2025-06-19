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        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:52
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        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Kayıklı köyünde yapılan hasatta üreticilerle sarımsak topladı.

        Açıklamada güreşlerine yer verilen İmrak, mehina sarımsağının Hasankeyf'in ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olduğunu söyledi.

        Mehina sarımsağının doğal yöntemlerle yetiştirildiğini, ekstra sulamaya ihtiyaç duymadığını ve sadece yağmur sularıyla beslendiğini belirten İmrak, şunları aktardı:

        "Bu yılki hava durumunun kurak geçmesinden ötürü üretimde bir aksaklık yaşamış olsak da sayın valimizin destekleriyle çiftçilerimize bu kaybın önüne geçiyoruz. Çiftçilerimize tohum desteğinde bulunacağız. İnanıyoruz ki mehina sarımsağı bugün ülkemizde ismini duyuran bütün diğer sarımsaklar gibi çok güzel bir önemli yere gelecektir. Sarımsağımızın hasadını tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Kaplan da mehina sarımsağının 2024 yılında coğrafi tescilini aldığını anımsatarak, bir yandan üretim alanlarını attırmayı bir yandan da pazar sorununu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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