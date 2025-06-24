Batman Belediyesi Yaz Spor Okulları 1 Temmuz'da başlıyor
Batman Belediyesi, 9 farklı branşta düzenleyeceği Yaz Spor Okulları ile çocukları sporla buluşturacak.
Batman Belediyesi, 9 farklı branşta düzenleyeceği Yaz Spor Okulları ile çocukları sporla buluşturacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da başlayacak kurslarda basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, cimnastik, futbol, tenis, fitness ve pilates eğitimleri verileceği bildirildi.
Başvuruların 27 Haziran'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 1500 yüzme ve 700 futbol başvurusu alındığı kaydedildi.
Açıklamada, başvurularda yoğunluğun yüzme ve futbol kurslarına olduğu aktarıldı.
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