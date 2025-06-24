Batman Belediyesi Yaz Spor Okulları 1 Temmuz'da başlıyor

Açıklamada, başvurularda yoğunluğun yüzme ve futbol kurslarına olduğu aktarıldı.

Başvuruların 27 Haziran'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 1500 yüzme ve 700 futbol başvurusu alındığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da başlayacak kurslarda basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, cimnastik, futbol, tenis, fitness ve pilates eğitimleri verileceği bildirildi.

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