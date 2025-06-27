GÜNCELLEME - Batman OSB'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman OSB'deki meyve suyu fabrikasının arka bahçesinde, tahta paletler ve bidonların da yer aldığı malzemelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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