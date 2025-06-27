Batman'da "Bilim Kafe" etkinliğinde "Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" konuşuldu

Batman'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Batman Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" programı düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Batman Üniversitesi tarafından Esentepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yapay zekanın bugünü ve geleceği konusunda bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, gazetecilere, yapay zekayı bir araç olarak gördüğünü belirterek, teknolojinin yanlış konumlandırılmasının etik ve toplumsal sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Ertuğrul, "Yapay zekayı bir hesap makinesi gibi değerlendirmek gerekir. Onu bir karar verici gibi konumlandırmak ciddi riskler doğurur." dedi.

Yeni nesil yapay zeka modellerinin çoğunun "halüsinasyon" olarak tanımlanan, gerçeğe dayanmayan bilgi üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Ertuğrul, bu durumun kullanıcılar açısından yanıltıcı olabileceğine dikkati çekti.