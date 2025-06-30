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        Kozluk Kaymakamlığına atanan Böçkün görevine başladı

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Batman'ın Kozluk ilçesine atanan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:05 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:05
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        Kozluk Kaymakamlığına atanan Böçkün görevine başladı
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        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Batman'ın Kozluk ilçesine atanan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, göreve başladı.

        İlçeye gelen Böçkün, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Personelle selamlaşan Böçkün, göreve başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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