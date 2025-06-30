Kozluk Kaymakamlığına atanan Böçkün görevine başladı
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Batman'ın Kozluk ilçesine atanan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, göreve başladı.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Batman'ın Kozluk ilçesine atanan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, göreve başladı.
İlçeye gelen Böçkün, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Personelle selamlaşan Böçkün, göreve başladı.
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