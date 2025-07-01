Batman Belediyesinden kırsaldaki öğrencilere mobil sağlık hizmeti verildi

Çalışmalar kapsamında öğrencilere skolyoz, düztabanlık, ağız-diş sağlığı ve sağlıklı beslenme konularında tarama ve bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kent merkezine bağlı yaklaşık 40 köy okulu ziyaret edildi ve 4 bin 180 öğrenciye sağlık hizmeti sağlandı.

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