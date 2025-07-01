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        Batman Belediyesinden kırsaldaki öğrencilere mobil sağlık hizmeti verildi

        Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, mobil sağlıklı yaşam aracıyla kırsal kesimdeki öğrencilere sağlık taraması ve eğitim hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:04
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        Batman Belediyesinden kırsaldaki öğrencilere mobil sağlık hizmeti verildi
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        Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, mobil sağlıklı yaşam aracıyla kırsal kesimdeki öğrencilere sağlık taraması ve eğitim hizmeti verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kent merkezine bağlı yaklaşık 40 köy okulu ziyaret edildi ve 4 bin 180 öğrenciye sağlık hizmeti sağlandı.

        Çalışmalar kapsamında öğrencilere skolyoz, düztabanlık, ağız-diş sağlığı ve sağlıklı beslenme konularında tarama ve bilinçlendirme eğitimleri verildi.

        Sorun tespit edilen öğrenciler, gerekli görüldüğünde uzmanlara yönlendirilerek ileri tetkik ve tedavi süreçlerine alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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