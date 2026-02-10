Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman Havalimanı geçen ay 71 bin 659 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 71 bin 659 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Havalimanı geçen ay 71 bin 659 yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 71 bin 659 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın ocak ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.


        Buna göre, havalimanında ocak ayında iç hat yolcu trafiği 70 bin 143, dış hat yolcu trafiği ise 1516 oldu.

        Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 396, dış hatlarda 8 ve yük trafiği ise 770 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Çektikleri videoyla köylerine sağlık ocağı istediler
        Çektikleri videoyla köylerine sağlık ocağı istediler
        Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        "Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı tanıtıldı
        "Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı tanıtıldı
        Batman'daki kuyumcu dükkanı soygununda 6 şüpheli daha gözaltında
        Batman'daki kuyumcu dükkanı soygununda 6 şüpheli daha gözaltında
        Batman'daki kuyumcu soygununda 8 şahıs yakalandı
        Batman'daki kuyumcu soygununda 8 şahıs yakalandı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ve İl Başkanı Şansi gazetecilerle bi...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ve İl Başkanı Şansi gazetecilerle bi...