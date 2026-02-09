"Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı tanıtıldı

Batman'da, "Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.





Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Belediyesi ek hizmet binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, projenin kentin vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.





Proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kent parklarından birinin Batman'a kazandırılacağını ifade eden Canalp, projenin birinci etabının büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini, bugün itibarıyla ikinci etabına başlanıldığını, üçüncü ve dördüncü etaplarına ilişkin çalışmaların da eş zamanlı olarak sürdüğünü, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamının ihale edildiğini kaydetti.





Canalap, çalışmayla Batman Çayı boyunca yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş ve rekreasyon alanlarının oluşturulacağını dile getirerek, proje sayesinde vatandaşların doğayla iç içe sosyal alanlara kavuşacağını vurguladı.





AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da ilde hayata geçirilen projelerin kente değer kattığını işaret etti.





Söz konusu projenin Batman Çayı Islah Projesi ile entegre bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Nasıroğlu, çayın yalnızca bir su hattı değil, kente sosyal, çevresel ve ekonomik olarak katkı sunan bir değer haline getirildiğini ifade etti.





"Her metrekaresi Batman için bir kazanım olacak bu projeyle, atıl alanlar yeniden şehrin hizmetine sunuluyor." diyen Nasıroğlu, Türkiye’nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir kalkınma süreci yaşadığını, Batman'ın da bu süreçte hızlı bir gelişim gösterdiğini, huzur ve kardeşlik ortamında örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini kaydetti.



