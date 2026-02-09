Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da 4 bin öğrenciye beslenme desteği

        Batman Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye beslenme desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:06
        Batman'da 4 bin öğrenciye beslenme desteği
        Batman Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye beslenme desteği sağlanıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, SYDV ile Batman Belediyesi iş birliğiyle "Beslenme Çantam Projesi" kapsamında öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, kent merkezinde SYDV ile Batman Belediyesi, ilçelerde ise SYDV'ler aracılıyla yürütülen çalışmada, her ayın başında ailelere bal, tereyağı, reçel, peynir, süt, meyve suyu, krem peynir, helva ve tahin-pekmez gibi temel kahvaltılık ürünlerinin bulunduğu paketler teslim ediliyor.


        Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yaklaşık 4 bin öğrencinin faydalandığı projeyle, çocukların güne dengeli ve besleyici bir şekilde başlaması ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, çocukların güne sağlıklı beslenme ile başlamanın bedensel ve zihinsel açıdan önemli olduğu belirtti.

        Canalp, projeyle çocukların eğitim hayatına daha güçlü tutunmalarını sağladıklarını kaydetti.

