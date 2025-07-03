Batman Üniversitesi'nde yapımına başlanan cami inşaatı çalışmalarında sona gelindi

Batman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren cami inşaatında sona yaklaşıldı.

Üniversite yerleşkesinde toplam 12 bin 846 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin inşaatını inceleyen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, yetkililerden bilgi aldı.

Demir, burada yaptığı açıklamada, caminin mimari yapısının hem ibadet hem de sosyal alanları kapsayacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Ağustosta bitmesi hedeflenen çalışmalardan sonra eylülde camiyi ibadete açmayı planladıklarını bildiren Demir, şadırvan, revak, avlu ve ibadet alanlarıyla 8 bin kişinin camide ibadet edebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Demir, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre bu cami, Türkiye'deki en büyük üniversite camisi olacak. Hem Batman'ın hem de bölgenin en büyük camileri arasında yer alacak. Bu caminin diğer üniversitelere rol model olmasını amaçlıyoruz çünkü biz bu yapıyı yalnızca ibadet mekanı olarak değil, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde olduğu gibi külliye anlayışıyla tasarladık."