AK Parti Batman Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi

AK Parti Batman Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi" Batman Eğitim Programı yapıldı.

Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Birbirilerine değer vermeleri, destek olmaları ve çalışmaları durumunda kente kalıcı eserler bırakabileceklerini belirten Nasıroğlu, "Allah'a şükrediyorum ki kıymetli dava arkadaşlarımla Batman’a hizmet etme şerefine nail oldum." dedi.

Nasıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi liderliğinin hem kendisine hem de Türkiye'ye itibar kazandırdığını ifade ederek, "Türkiye artık güçlü ekonomisi, altyapısı, savunma sanayisi ve üretimiyle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi." şeklinde konuştu.

Batman'da organize sanayi bölgeleri (OSB) konusunda önemli adımlar attıklarını işaret eden Nasıroğlu, şunları kaydetti: