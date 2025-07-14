Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreci sadece siyasi bir gelişme olarak değil, toplumsal barış, kardeşlik ve huzur adına tarihi bir kazanım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreci sadece siyasi bir gelişme olarak değil, toplumsal barış, kardeşlik ve huzur adına tarihi bir kazanım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

        AK Parti Batman İl Başkanlığında düzenlenen basın toplasında gazetecilerle bir araya gelen Şansi, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların önemine işaret etti.

        AK Parti il teşkilatı olarak ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirme sorumluluğuyla sahada olmaya devam edeceklerini dile getiren Şansi, "Bu süreci sadece siyasi bir gelişme olarak değil, toplumsal barış, kardeşlik ve huzur adına tarihi bir kazanım olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Şansi, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından hemen sonra kentte sahaya indiklerini, esnafı ziyaret ettiklerini, vatandaşlarla görüştüklerini anlatarak, "Hafta boyunca ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek aziz milletimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Amacımız bu anlamlı süreçte halkımızla omuz omuza yürümek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek ve aynı zamanda bu tarihi sürecin ruhunu ve önemini halkımıza doğrudan anlatmaktır. Öte yandan bu haftanın milletimiz açısından bir diğer önemli yönü de 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü olması. O karanlık gecede milletimizin bir ve beraber olarak gösterdiği destansı direnişi asla unutmayacağız. O ruhu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz her çalışmada aynı inançla hareket edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret

        Benzer Haberler

        Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökçe göreve başladı
        Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökçe göreve başladı
        Batman'da sanayi sitelerinde temizlik çalışması yapıldı
        Batman'da sanayi sitelerinde temizlik çalışması yapıldı
        Batman'da piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
        Batman'da piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Kamyondaki uyuşturucuyu 'Alfa' buldu
        Kamyondaki uyuşturucuyu 'Alfa' buldu
        Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarında güneş altında çalışanlar zorlu mesai ya...
        Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarında güneş altında çalışanlar zorlu mesai ya...