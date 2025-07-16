AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla görüştü
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il binasında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il binasında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.
AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiren Nasıroğlu, iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurumlarla iletişime geçti.
Engelli bireylerle de görüşen Nasıroğlu, bazı sorunların yerinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürdüklerini ifade eden Nasıroğlu, "Batman'da her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Biz buradayız, her zaman yanınızdayız." dedi.
Görüşmelerde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu da hazır bulundu.
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