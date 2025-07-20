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        Batman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:45
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        Batman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İbrahim T'nin kullandığı 72 BD 872 plakalı otomobil, Batman-Kozluk karayolunun Doluca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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