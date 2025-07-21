Batman'da yaklaşık 2 bin 900 metre hayalet ağ ele geçirildi

Batman'da yasa dışı balık avında kullanılan yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda hayalet ağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı balık avlanmasına karşı Dicle Nehri'nde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Oymataş köyü mevkisinde yapılan denetimlerde, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda yasa dışı balık avında kullanılan hayalet ağ ele geçirildi.

Yapılan kontrolde, ağa takılı halde bulunan sazan balıkları nehre bırakıldı.

Ele geçirilen ağ imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Vatandaşlardan su ürünleri kaynaklarının korunmasında duyarlı olunması istendi, kaçak ve bilinçsiz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulandı.