Hasankeyf'te tarihi yapılar ve Arkeopark dron ile görüntülendi
Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar ve Arkeopark dron ile havadan görüntülendi.
Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar ve Arkeopark dron ile havadan görüntülendi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu hafta Arkeopark'ta zaman yolculuğuna hazır mısın? 550 yıllık türbeler, taşınan camiler, yeniden inşa edilen sokaklar…Tarih burada yaşıyor. Keşfet, hisset, paylaş." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, tarihi yapılar ve Arkeopark'ın dron ile kaydedilen görüntülerine de yer verildi.
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