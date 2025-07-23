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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:47
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        Batman'da firari hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, takibe aldığı hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

        A.E, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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