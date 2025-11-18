Habertürk
        Batman Haberleri

Batman'da şehit aileleri bir araya geldi

        Batman'da şehit aileleri bir araya geldi

        Batman'da şehit aileleri "Şehitlerimiz Pusulamız Projesi" kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:12
        Batman'da şehit aileleri bir araya geldi
        Batman'da şehit aileleri "Şehitlerimiz Pusulamız Projesi" kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

        İçişleri Bakanlığının desteğiyle Batman Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince bir restoranda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Gökhan Dolaş, şehit aileleri ve dernek üyeleri katıldı.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Dernek Başkanı Hasan Demir, programda yaptığı konuşmada, şehit yakınları için birçok farklı etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Şehit aileleri için Çanakkale gezisi düzenlediklerini anımsatan Demir, "Proje kapsamında düzenlediğimiz programda şehitlerimizi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile andık." diye konuştu.

