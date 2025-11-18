Batman'da sis etkili oldu
Batman'da sis etkili oldu.
Batman'da sis etkili oldu.
Kent merkezi ve Batman-Mardin kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.