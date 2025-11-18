Batman Havalimanı geçen ay 67 bin 673 yolcuya hizmet verdi
Batman Havalimanı'nda geçen ay 67 bin 673 yolcuya hizmet verildi.
Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın ekim ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.
Buna göre, havalimanında ekim ayında iç hat yolcu trafiği 67 bin 673 oldu.
Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 420, yük trafiği ise 644 tona ulaştı.
Bu yılın ilk 10 ayında Batman Havalimanı'ndan 609 bin 188 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 3 bin 682, taşınan yük ise 6 bin 309 ton oldu.
