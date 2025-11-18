Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Belediyesi Çağrı Merkezi 1 yılda 379 bin 198 çağrıya cevap verdi

        Batman Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, bir yılda 379 bin 198 çağrıya cevap verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:42
        Batman Belediyesi Çağrı Merkezi 1 yılda 379 bin 198 çağrıya cevap verdi
        Batman Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, bir yılda 379 bin 198 çağrıya cevap verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 4 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 379 bin 198 telefon çağrısına yanıt veren merkez, talepleri ilgili birimlere yönlendirildi.

        Ayrıca whatsApp ihbar hattı üzerinden iletilen 3 bin 268 talebin de değerlendirildi ve ilgili müdürlüklere aktarıldı.

        İletişim kanalların güçlendirilerek vatandaşlara hızlı, şeffaf ve ulaşılabilir bir hizmet sunmak amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

