Batman Belediyesi Çağrı Merkezi 1 yılda 379 bin 198 çağrıya cevap verdi

Batman Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, bir yılda 379 bin 198 çağrıya cevap verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 4 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 379 bin 198 telefon çağrısına yanıt veren merkez, talepleri ilgili birimlere yönlendirildi.

Ayrıca whatsApp ihbar hattı üzerinden iletilen 3 bin 268 talebin de değerlendirildi ve ilgili müdürlüklere aktarıldı.

İletişim kanalların güçlendirilerek vatandaşlara hızlı, şeffaf ve ulaşılabilir bir hizmet sunmak amaçlandı.