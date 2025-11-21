Batman'da 30 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin artırıldığı, ekiplerin yıkım firmalarıyla koordineli şekilde hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

