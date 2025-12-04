Batman'da 42 ayda 42 yeni park hizmete açıldı

Açıklamada, 2022 yılında 20, 2023-2024 yıllarında 19 ve 2025 yılında ise 3 park tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bulunan 224 park, 47 süs havuzu, 9 şelale ve 4 fresh parkta temizlik, sulama ve bakım onarım işlemleri düzenli olarak belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.

