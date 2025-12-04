Batman'da 42 ayda 42 yeni park hizmete açıldı
Batman Belediyesi kentte 42 ayda 42 yeni parkı hizmete kazandırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bulunan 224 park, 47 süs havuzu, 9 şelale ve 4 fresh parkta temizlik, sulama ve bakım onarım işlemleri düzenli olarak belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Bakım onarım çalışmalarının yanı sıra 42 ayda 42 yeni park hizmete açılarak kente toplam 339 bin 976 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı.
Açıklamada, 2022 yılında 20, 2023-2024 yıllarında 19 ve 2025 yılında ise 3 park tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.
