        Batman Haberleri

        Batman'da 42 ayda 42 yeni park hizmete açıldı

        Batman Belediyesi kentte 42 ayda 42 yeni parkı hizmete kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:21
        Batman'da 42 ayda 42 yeni park hizmete açıldı
        Batman Belediyesi kentte 42 ayda 42 yeni parkı hizmete kazandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bulunan 224 park, 47 süs havuzu, 9 şelale ve 4 fresh parkta temizlik, sulama ve bakım onarım işlemleri düzenli olarak belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.

        Bakım onarım çalışmalarının yanı sıra 42 ayda 42 yeni park hizmete açılarak kente toplam 339 bin 976 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı.

        Açıklamada, 2022 yılında 20, 2023-2024 yıllarında 19 ve 2025 yılında ise 3 park tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

