        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:01
        Batman'da bir yolcu otobüsünde 3 kilo 135 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.

        Aramada, otobüsün bagajında hoparlör içerisine zulalanmış 3 kilo 135 gram metamfetamin bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

