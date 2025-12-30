Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da eğitime kar engeli

        Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:56
        Batman'da eğitime kar engeli
        Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

        Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

