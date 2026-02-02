Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Sason'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Batman'ın Sason ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla Sason ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu'nda tören düzenlendi.


        Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkan Vekili Hayrettin Taşdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan'ın katılımıyla öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla ders başı yaptı.

        Kaymakam Başar, bayrağı sevgiyle taşıyan çocuklarla yeni dönemin ilk zilini çalmanın kendileri için ayrı anlam taşıdığını söyledi.


        Başar, "Eğitim, geleceğimizi inşa ederken milli değerlerimizle güçlenir. İkinci dönemin tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için başarılı ve verimli geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Feci kazadan burunları bile kanamadan kurtuldular
        Feci kazadan burunları bile kanamadan kurtuldular
        Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, Batman'da düzenlenecek
        Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, Batman'da düzenlenecek
        Kendisi küçük yüreği büyük: Minik Zeynep'in yeni doğan kuzuyu soğuktan koru...
        Kendisi küçük yüreği büyük: Minik Zeynep'in yeni doğan kuzuyu soğuktan koru...
        Batman'da 3 bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu
        Batman'da 3 bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu
        Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
        Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
        Batman'da ağaç budama çalışmaları
        Batman'da ağaç budama çalışmaları