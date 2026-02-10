Canlı
        Batman Haberleri

        Batman'da sigara bağımlılığına karşı farkındalık yürüyüş düzenlendi

        Batman'da, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:28
        Batman'da sigara bağımlılığına karşı farkındalık yürüyüş düzenlendi
        Batman'da, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.


        Yeşilay Batman Şubesince sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Batman Stadyumu önünde bir araya gelen katılımcılar, Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu mevkisine kadar yürüdü.

        Etkinlikte, sigara bağımlılığının zararları anlatıldı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Programa, Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis, YEDAM görevlileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

