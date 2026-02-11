Canlı
        Batman Haberleri

        Batman'da okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı bayrak temalı sergi açıldı

        Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğrencileri tarafından "bayrak" temalı serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:07
        Batman'da okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı bayrak temalı sergi açıldı
        Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğrencileri tarafından "bayrak" temalı serginin açılışı yapıldı.

        Anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin de yardımıyla kağıt, taş, boncuk, karton bardak gibi malzemelerden Türk Bayrağı temalı eserler yapıldı.

        Okulun çok amaçlı salonunda ziyaretçilere açılan sergide 15 eser yer aldı.

        Okul Müdürü Esra Özdemir Erdem, yarı yıl tatili sonrası Milli Eğitim Bakanlığının ilk ders bayrak sevgisi talimatı kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Bu kapsamda öğrencilerle birlikte bayrak temalı bir sergide hazırladıklarını aktaran Erdem, "Bu kapsamda çeşitli materyalleri kullanarak Türk Bayrağı yaptık. Eserleri yaparken taşlar, ipler, boncuklar gibi malzemeler kullandık. Ortaya çok güzel 15 eser çıktı." dedi.

        Serginin 1 hafta boyunca açık olacağını belirten Erdem, sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler şarkılar seslendirdi, şiir okudu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

