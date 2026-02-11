Batman'da okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı bayrak temalı sergi açıldı

Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğrencileri tarafından "bayrak" temalı serginin açılışı yapıldı.



Anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin de yardımıyla kağıt, taş, boncuk, karton bardak gibi malzemelerden Türk Bayrağı temalı eserler yapıldı.



Okulun çok amaçlı salonunda ziyaretçilere açılan sergide 15 eser yer aldı.



Okul Müdürü Esra Özdemir Erdem, yarı yıl tatili sonrası Milli Eğitim Bakanlığının ilk ders bayrak sevgisi talimatı kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.



Bu kapsamda öğrencilerle birlikte bayrak temalı bir sergide hazırladıklarını aktaran Erdem, "Bu kapsamda çeşitli materyalleri kullanarak Türk Bayrağı yaptık. Eserleri yaparken taşlar, ipler, boncuklar gibi malzemeler kullandık. Ortaya çok güzel 15 eser çıktı." dedi.



Serginin 1 hafta boyunca açık olacağını belirten Erdem, sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.



Etkinlik kapsamında öğrenciler şarkılar seslendirdi, şiir okudu.







