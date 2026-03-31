Batman'da 17 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da gümrük kaçağı 17 bin 600 paket sigara ele geçirildi.
Batman'da gümrük kaçağı 17 bin 600 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, Bismil yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 17 bin 600 paket sigara ve 135 elektronik sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
