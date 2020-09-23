AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

İHA

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanlığı Batman İl Koordinatörü, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman'ı ziyaret ederek partisinin il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.
Muhtarlar, mahalle başkanları, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları, belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile ayrı ayrı toplantılar yapan Yaman, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla da tek tek özel görüşmeler gerçekleştirerek görüşlerini dinledi. Toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Yaman, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu söyledi. Türkiye’nin salgın sürecinde Çin başta olmak üzere salgının geldiği ülkelere tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu hatırlatan Yaman, "Pandemi sürecinde büyük ülkeler maske savaşları verirken bu kahraman milletin çocukları birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Sağlık sistemimizin gücünü tüm dünya gördü. Biz sadece sağlık alanında değil her açıdan Türkiye’yi büyüttük" dedi.
Geçmişte Türkiye’de özgürlük ve demokrasi sorununun yaşandığına dikkat çeken Yaman, Türkiye’de başörtülü kadınların sıkıntılar çektiğini kaydetti. Yaman, "Benim ülkemde bizlerin verdiği vergilerle başörtülü bacılarımız okutulmuyordu. Benim ülkemde 14 yaşına kadar çocukların Kur’an öğrenmesi yasaktı. Kürtçe konuşmak yasaktı. Geçmişte bu ülke yasaklarla idare ediliyordu. Biz bunların hepsini kaldırdık mı, kaldırdık. Bütün bu özgürlüklerin önünü AK Parti açtı. Özgürlüklerin önünü gücünü halktan alan Recep Tayyip Erdoğan açtı. Eskiden Türkiye’nin yöneticileri ABD başkanlarının önünde iki büklüm dururdu. Şimdi ise Türkiye, AK Parti iktidarıyla çok hızlı şekilde kabuğunu kırdı. Amerika’da bir seçim var. Joe Biden ne diyor ‘Ben gelirsem Erdoğan’ı içerideki işbirlikçilerim ile beraber devireceğim. Onu alaşağı edeceğim’ diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’da 'Benim Türk halkıyla sorunum yok. Recep Tayyip Erdoğan ile sorunum var' diyor. Neden bunu diyor, diyor ki 'Ben Afrika’yı sömüreceğim ama Türkiye bana engel oluyor.’ Bu millet bizi buralarda tuttuğu sürece biz bu millete hizmetkarlık yapacağız ve yeryüzü mazlumlarını koruyacağız" diye konuştu.

"AK Parti bir dava hareketidir"
AK Parti Batman İl Başkanı Av. Akif Gür de AK Parti'nin bir dava hareketi olduğu belirterek, bu hak davayı daha ilerilere götürmek için azimle ve sebatla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Gür, olağan kongre sürecinin belirlenen takvime uygun şekilde yürüdüğünü aktararak, "Kozluk ve merkez ilçe kongrelerimizle birlikte ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Buradan tekrar ifade ediyorum, ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti çatısı altında görev üstlenmeye çağırıyorum. Gayretleriyle, fedakarlıklarıyla, samimiyetleriyle, azimleriyle AK Parti’ye katkı veren her kardeşimiz mutlaka teşkilatımızda kendine yer bulacaktır. Milletvekilliğinden belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğinden il genel meclis üyeliğine kadar tüm kademelerimiz her kardeşimize açıktır. Siyaset gönüllü bir uğraştır. AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır. Bu vesileyle merkez ilçe başkanlığı süresince yaptığı özverili çalışmalarından dolayı Yusuf Bülbül kardeşimize teşekkürlerimi sunuyor, bayrağı devralacak kardeşimize ve ekibine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ise "Başkanlığım süresince gayretleriyle destek olan her kademedeki teşkilat mensubumuza şükranlarımı sunuyorum. Bu hak davanın bir neferi olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bizim için sandık müşahidi olmak ile bir kademede başkan olmak arasında bir fark yoktur. Her zaman partimin emrinde bir nefer olarak gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp masajıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp ...
AK Parti Batman İl Başkanı Gür muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Başkanı Gür muhtarlarla bir araya ...
Hastanede kalbi durdu, 2 saatlik kalp masajı sonucu hayata tutundu
YEREL HABERLER Hastanede kalbi durdu, 2 saatlik kalp masajı sonucu ...
Batman’a vizyon katacak dev imar planı tamamlandı
YEREL HABERLER Batman’a vizyon katacak dev imar planı tamamlandı
Köyün 40 yıllık muhtarı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Köyün 40 yıllık muhtarı, koronavirüsten öldü
Batman’da drone destekli uyuşturucu operasyonu 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da drone destekli uyuşturucu operasyonu 1 kilo ...
Sason'da jandarma sorumluluk alanındaki etkinliklere yasak getirildi
YEREL HABERLER Sason'da jandarma sorumluluk alanındaki etkinliklere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X