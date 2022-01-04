Ünlülerin yaşam koçu Atabey, mesleğinin sırlarını açıkladı

Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Andaç Atabey Sevimli, yaşam koçluğunun 21. yüzyıldaki öneminden bahsetti. Yaşam koçluğunun bireylerin hayat telaşında aradığı bir destek olduğunu söyleyen Andaç Atabey Sevimli, “Siz yaşam tecrübenizi kazandığınız savaşları aldığınız eğitimler ile harmanlayabildiğiniz kadar koçsunuz çünkü hayat okuduklarımız değil yaşadıklarımızdır” dedi.

Andaç Atabey Sevimli, insanların sürekli olarak duyduğu yaşam koçluğu mesleğinin sırlarını açıkladı. Yaşam koçluğunun eğitimden ve kendini geliştirmekten geçtiğini söyleyen Atabey, öğrenci koçluğundan, yönetici koçluğuna ve liderlik gibi alanlarda çalıştığını dile getirdi. Son günlerde sosyal medyada yaptığı yorumlar ile gündem olan ünlülerin yaşam koçu Andaç Atabey Sevimli, paylaşımları ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan Andaç Atabey Sevimli, mesleki sırlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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