İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı için Batman da dâhil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini paylaştı. Peki, Batman iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İşte, 2023 Batman imsakiye takvimi 2023 ve detaylar...

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