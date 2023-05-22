Bu tohumların kaybolmasını istemediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, "Sason'da yüzyıllardır bulunan bir cevizimiz var. Yine Sason ve Kozluk'ta yetişen bir sumağımız var. İlimize has iki çeşit incirimiz var Hasankeyf bölgesinde. Sason'da iki çeşit cevizimiz var. Gercüş bölgesinde pirincimiz var. Kozluk'ta domatesimiz var. Bölgeye has biber ve fasulyemiz var. 40 civarında tespit ettiğimiz ata tohumlarımız var. Bunlar yıllardır doğada kendiliğinden yetişen ürünler. İstiyoruz ki bunlar kaybolmasın, gelecek nesillerimiz de bunlardan istifade etsin." diye konuştu.