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'Batman Piramitleri' vatandaşları heyecanlandırdı

Batman merkeze bağlı Güvercin köyündeki yapılar piramitlere benzerliğiyle dikkat çekiyor. İçerisinde insan yapımı tüneller ve çok sayıda antik eserlerin bulunduğu belirtilen yapılar halk arasında 'Batman Piramitleri' diye anılıyor. Doğa ve Kültür Derneği bölgenin araştırılması için üniversiteye çağrı yaparken İl Kültür Müdürü, yapıların doğal oluşum olduğunu söyledi

14.11.2018 - 17:28 | Güncelleme:

Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman merkeze bağlı Güvercin köyündeki piramit benzeri yapılar dikkat çekiyor. Yapıların içerisinde bulunan insan yapımı tüneller ve çok sayıda antik eserlerin bulunduğu belirtiliyor. Halk arasında 'Batman Piramitleri' olarak yayılan yapılar ilgi odağı oldu. Çok sayıda doğa aktivisti yapıları görmek için köye akın ediyor.

Güvercin köyünün çok önemli bir tarihi ve kültürel alan olarak Türkiye gündemine ve dünya gündeminde yer aldığını söyleyen Doğa ve Kültür Derneği aktivisti Emin Bulut, "Bu açıdan biz de bir heyet olarak hem Ukrayna'dan misafirlerimiz, aktivisitlerimiz ve tarihi, turizm ve kültür aktivistleri beraber piramitler diye bahsedilen Batman piramitleri üzerinde araştırma yapalım dedik. Bölge zaten tarihi, kültürel ve doğal olarak çok önemli bir arkeolojik doğal yerleşke alanı. Batman piramitleri olarak gündemleşen bu alanın araştırılması ve bilimsel rapor hazırlanması konusunda Batman Üniversitesi'ne çağrıda bulunduk. Dernek olarak resmi yazışmalarda bulunduk. Arkeolojik kazı çalışmaları alanında hem de jeolojik çalışmalarının yapılmasını talep ettik. Batman piramitlerinin hem ulusal düzeyde ve uluslararası noktasında tanıtımına katkı sunacağız. Dernek olarak bu alana sahip çıkıyoruz" dedi.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ: DOĞAL OLAY

Batman İl Kültür Müdürü İhsan Aslanlı ise, piramitlere benzeyen yapıların olduğu bölgede inceleme yaptıklarını ve yapıların doğal olduğunu söyledi. Piramitlere benzeyen yapıların olduğu bölgeye yakın höyüklerin olduğunu söyleyen Aslanlı, "Arkeologlarımız oraya gidip inceleme yaptı. Araştırmalarımız devam ediyor. Piramitlere benzeyen yapılar tamamen doğal olaydır" dedi.

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