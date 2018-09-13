Batman ve Superman rolleri için bu isimler konuşuluyor!
13.09.2018 - 15:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Örümcek Adam'lı Marvel Evreni'ne karşı beyazperdede Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman'le savaşan DC Evreni iki süper kahramanının 'yüzü'nü değiştiriyor. Superman rolü için son dönemin en başarılı genç siyahi oyuncularından Michael B. Jordan'ın adı geçiyor. İşte sinemanın yeni Batman ve Superman'i adayı olarak adı geçen isimler...
1
1|22
Bugünlerde alkol bağımlığıyla mücadele eden son 'Batman' Ben Affleck yeni filmde 'Yarasa Adam'ı canlandırmayacağını açıkladı.
2
2|22
DC önceki gün de 2013'ten beri diğer süper kahraman Superman'in kostümünü giyen Henry Cavill'in artık 'Çelik Adam' olmayacağını açıkladı.
3
3|22
Hollywood'da bugünlerde birçok ünlü yıldızın adı Batman ve Superman rolleri için geçiyor. Yapımcılar daha genç bir Batman arıyor. Superman içinse son iki günde kulislere onlarca isim düştü bile...
4
4|22
Hatta Idris Elba'nın ilk siyahi James Bond için en güçlü aday olmasının ardından Superman rolü için de son dönemin en başarılı genç siyahi oyuncularından Michael B. Jordan'ın adı geçiyor. İşte kulislerde ve sosyal medyada sinemanın yeni Batman ve Superman'i adayı olarak adı geçen isimler:
5
5|22
SUPERMAN
1- Black Panther'in yıldızı Michael B. Jordan'ın ilk siyahi Superman olabileceği söyleniyor. Jordan'ın Batman olmasını isteyenler de var.
6
6|22
2- Maskeli Süvari olarak adını duyuran geçen yıl Call Me By Your Name'le adından söz ettiren Armie Hammer'ı, Çelik Adam'lığa yakıştıranların sayısı hiç de az değil. Hammer'in adı 2008'de Batman için de geçmişti.
7
7|22
3- Malezyalı yıldız Henry Golding'in için “Fanlar açısından riskli ama Superman'a yakışır” deniyor.
8
8|22
4- 'Abraham Lincoln: Vampire Hunter' filminde rol alan Benjamin Walker'ın şansı daha önce Superman'ı oynayan Christopher Revee ve Harry Cavill gibi çok ünlü olmaması! Ayrıca pelirinin ona yakışacağı düşünülüyor.
9
9|22
5- Son dönemde Hollywood'un 'altın çocuğu' Dwayne Johnson'un adı geçmese liste eksik olurdu. Onu destekleyenler “O zaten Superman” diyor...
10
10|22
BATMAN
1- Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington'ın yapımcıların aradığı 'genç' Batman'e 'cuk' oturduğu söyleniyor. Son birkaç gündür herkes onun Batman olacağını söylüyor.
11
11|22
2- Donnie Darko'nın 'karanlık' ergeni Jake Gyllenhaal yıllar önce Spiderman'e de yakıştırılmıştı. Şansı fazla değil ama olur mu olur!
12
12|22
3- Mad Man dizisinin karizmatik Don Draper'ı Jon Hamm'da bir Batman'de olması gereken her şey var. Ama onun 'yarasa maskesi' takmasının isteyenlerin kafasını karıştıran tek şey yapımcıların 'gençlik' vurgusu!
13
13|22
4- Ryan Gosling... Sadece adı bile Batman olması için yeterli olabilir. Ama o ister mi?
14
14|22
5- 2008'de Mad Max'in yönetmeni George Miller'ın yöneteceği Justice Leauge filminde Batman olması düşünülen Armie Hammer, proje iptal olunca Maskeli Süvari olmuştu. Adı bugünlerde hem Superman hem de Batman için geçiyor.
15
15|22
6- Star Trek'in Dr. McCoy'u Karl Urban 'cool' bir Batman olabilir eğer yaş sınırına takılmazsa!
16
16|22
7- Matt Bomer 2013'te Harry Cavill'den önce Superman rolünün favori adayıydı. Ancak o zaman bu efsane karakteri oynama şansını kaçırdı. Şimdi bir başka efsane Batman için favorilerden.
17
17|22
8- Christopher Nolan'ın Batman vs Superman filmi için Yarasa Adam olarak düşündüğü ilk isim olan Wes Bentley, siyah kostümü giyerse kimse şaşırmayacak.
18
18|22
9- Hobbit'in gözüpek kahramanı Thorin Meşekalkanı olarak tanınan Richard Armitage da adı Batman rolü için daha önce geçenlerden. Şimdi rolü alabilmek için çok daha güçlü ve ünlü.
19
19|22
10- En tuhaf seri katillerden Dexter'ı canlandırarak adını duyuran Michael C. Hall Batman olabilir mi? Zor! Adının geçmesi bile onun için yeter...
20
20|22
11- 2003'te Hulk olarak 'Yeşil Dev'e dönüşen Eric Bana'nın adı Batman rolü için yapılan listelerde geçiyor ama onun aklında geçiyor mu pek sanmıyoruz...
21
21|22
12- X-Men'in Magneto'su Michael Fassbender'in Batman olmasını en çok da Batman'in kendisi ister herhalde...
22
22|22
13- Dracula'yla sükse yapan başarılı oyuncu Luke Evans, Batman olsun diyenleri üzmek istemeyiz ama o iş imkansız gibi...
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.