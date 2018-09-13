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Hatta Idris Elba'nın ilk siyahi James Bond için en güçlü aday olmasının ardından Superman rolü için de son dönemin en başarılı genç siyahi oyuncularından Michael B. Jordan'ın adı geçiyor. İşte kulislerde ve sosyal medyada sinemanın yeni Batman ve Superman'i adayı olarak adı geçen isimler: