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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Batshuayi'den Icardi sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Batshuayi'den Icardi sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:17
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        Batshuayi'den Icardi sözleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Michy Batshuayi, maçın ardından konuştu.

        İşte Belçikalı yıldızın o sözleri:

        Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum.

        Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner.

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