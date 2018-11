Call of Duty'nin bu sene hikaye moduna yer vermeyeceği açıklandığında, Battlefield V'i daha bir merakla bekler olduk. Artık çoğu oyun yapımcısı gelirlerinin büyük kısmını multiplayer üzerinden kazanıyor ve tek kişilik senaryo seçenekleri günbegün geri plana itiliyor. Yıllardır online arenada rüştünü ispat etmiş olan Battlefield serisinin yeni halkasını, hem çoklu oyuncu seçenekleri hem de hikaye modu üzerinden enine boyuna mercek altına aldık. Bakalım Battlefield V, oyun severlere neler sunuyor?

Battlefield 1 ile Birinci Dünya Savaşı'nı ekranlara taşıyan Electronic Arts (EA), Battlefield V'te ise oyuncuları İkinci Dünya Savaşı'nın çok da işlenmemiş mekanlarına götürüyor. Oyunun açılışında pek çok farklı cephede, piyade olarak, tank kullanarak ya da bir uçağın içerisinde savaşın farklı farklı cephelerinde kendimizi buluyoruz. Bu sekanslar çok kısa sürüyor ve bir nevi fragman oynamışız hissi yaratıyor. Menüye döndüğümüzde ise biri sonradan gelecek olan 4 farklı senaryo seçeneğiyle karşılaşıyoruz.

SAVAŞ HİKAYELERİ

War Stories'in altında sırayla gidersek "Under No Flag" ile Kuzey Afrika'da düşman hattının 500 mil kadar arkasında savaşan bir grup gerillaya katılıyoruz ve ardından Norveç direniş kuvvetlerinden bir askeri canlandırdığımız "Nordlys" adlı senaryosu geliyor. Oyunun tek kişilik seçenekleri arasında en sürükleyici bölüm Nordlys. Zira burada gizliliği ön planda tutup, düşman hattına girmemiz ve esir bir subayı kaçırmamız gerekiyor.

Strateji kurmak, güzergah belirlemek ve sessizce ilerlemek kulağa güzel gelse de açıkçası oyun size o kadar da imkan tanımıyor. Zaten çatışmaya girmeyecekseniz hemen hemen nereden gideceğiniz belli. Dolayısıyla atmosferin büyüsüne kapılıp kendi stratejik hamlelerinizi yapıyorsunuz ve bu hamleler işliyor gibi düşünebilirsiniz fakat işin aslı, Battlefield V'i oynayan 5 kişinin 4'ü de sizle birebir aynı hamleleri yaparak aynı karargaha ulaştı.

Hatta şöyle hatalar da fark etmeniz olası, subayın esir tutulduğu karargaha dışarıdan baktığınızda, epey penceresi olan, pencerelerin olduğu odalarda da çoğunlukla ışıkların yandığı bir bina görüyorsunuz. Ancak binaya girdiğinizde, o pencerelerin olduğu yerlerde oda olmadığı, duvarların olduğu, hatta pencerelerin bulunduğu odaların hizasıyla sizin dolaştığınız yerin hizasının bile tutmadığı gözünüze çarpıyor...

War Stories'deki son hikaye ise Tirailleur. Burada da Fransız sömürgesi olan Senagalli keskin nişancıların, Fransa'yı özgürlüğüne kavuşturmak için verdikleri mücadeleyi oynuyoruz. Bu senaryoların haricinde ağırlıklı olarak tank görevleri içeren The Last Tiger senaryosu da 4 Aralık'tan itibaren oynanabilir olacak. Ayrıca 4 Aralık'ta Practice Range ve 6 Aralık'ta Tides of War adlı oyun modları da yine kullanıcıların beğenisine sunulacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN TAKIM

Multiplayer'a göz atmadan önce menüde bulunan Your Company ve Armory'e göz atmakta fayda var. Your Company'de görsel olarak kendi ekibinizi oluşturabiliyorsunuz. İlla erkek askerlerle oynamak zorunda değilsiniz, dilerseniz kadın karakterler ile de savaşa girebilirsiniz. Armory ise oyunda kullandığınız hemen her teçhizatın ve aracın özelleştirilmesini sağlıyor. Oyunda elde ettiğiniz puanlar ve seviyeler ile yeni güncellemeler elde edebilir daha üst sınıf araç ve silahları aktif edebilirsiniz. Battlefield 1 ya da Star Wars: Battlefront II'yi oynayanlar bu ekranlara kolayca alışacaktır.

Çoklu oyuncuya girdiğinizde zamanla sayısı artacak olan Conquest, Grand Operations ve Infantry Focus adlı seçenekler ile karşılaşıyoruz. Bir Battlefield klasiği olan Conquest ile 64 oyuncu haritadaki belli başlı noktaları ele geçirmek için mücadeleye girerken, Grand Operations'da savaşın heyecan verici cephelerinde 4 farklı oyun günü boyunca savaşıp, zafer kazanmaya çalışıyoruz. Infantry Focus bölümüne ise aslında Team Deathmatch muadili diyebiliriz. Epeyce beklenen Battle Royale modunun (Battlefield V'deki adı "Firestorm" olacak) ise oyuna eklenmesi 2019'u bulacak.

GÖRSEL ŞÖLEN!

Frostbite 3 ile geliştirilen Battlefield V, piyasadaki en iyi grafiklere sahip birkaç oyundan biri. Hatta öyle sahneler var ki şimdiye kadar gördüğünüz en iyi görseller olduğunu düşünmeniz olası. Battlefront II'de de bazı haritalardaki bazı bölgeler harika görünürdü, Battlefield V'de ise görsel şölen haritanın geneline daha çok yayılmış.

Karakter modellemeleri gayet başarılı gözükse de atmosfer sizi o kadar büyülüyor ki, yüz modellemelerinin ayrıntılarına takılamayacak kadar çevreyi gözlüyorsunuz. Eğer PC sahibiyseniz, oyunun en iyi ayarlarda oynamak için epey pahalı bir makineye ihtiyacınız var. Nvidia RTX serisi kart kullananlar bu hafta itibarıyla ışın izleme teknolojisini de deneyimleyebilirler.

Bu teknoloji, şimdiye dek hiçbir oyunda görmediğiniz kadar gerçekçi yansıma (su birikintisi vb.) anları yaratıyor. Bunun için en azından Nvidia RTX 2070 ekran kartına ihtiyacınız olacağını da hatırlatalım.

Genel olarak baktığımızda Battlefield V, başarılı bir oyun ancak kesinlikle sadece senaryo görevleri için almaya kalkarsanız büyük hayal kırıklığı yaşarsınız. Senaryo görevleri hem kısa sürüyor hem de Nordlys bile bir süre sonra başarıyla hazırlanmış dev bir kurgudan ibaret olduğunu bas bas bağırıyor.

Online arenada ise büyük keyif alacağınız muhtemel. Müthiş bir atmosfer ve başarılı oynanabilirlik ile kendinizi İkinci Dünya Savaşı'nın bir köşesinde hissedebilirsiniz. Oyun fiyatlarının epeyce arttığı şu dönemde satın alma kararı iyice zorlaştı. Eğer Battlefield serisine aşinaysanız ve severek oynuyorsanız, Battlefield V'i alabilirsiniz.









