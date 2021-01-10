Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...

Survivor 2021 yarışmacıları araştırılıyor. Ekranların fenomen yarışması Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonuyla yayınlanmaya başladı. Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri olan Batuhan Karacakaya araştırılıyor. Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...

Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...

Ekranların fenomeni haline gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile ünlenen Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilen detaylar...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Uğurtan Bora kimdir? Survivor Uğurtan Bora kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİUğurtan Bora kimdir?
Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?
Survivor İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİİlayda Şeker kimdir?
Survivor Emin Günenç kimdir? Emin Günenç kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİEmin Günenç kimdir?
Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİAyşe Yüksel kimdir?
Barış Özbek kimdir? Barış Özbek kaç yaşında?
BİYOGRAFİBarış Özbek kimdir?
Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında?
BİYOGRAFİCemal Hünal kimdir?
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında?
BİYOGRAFİÇağrı Atakan kimdir?
Zafer Algöz kimdir, kaç yaşındadır? Zafer Algöz nereli?
BİYOGRAFİZafer Algöz kimdir?
Özkan Uğur kaç yaşında ve nerelidir? MFÖ Özkan Uğur kimdir, evli mi?
BİYOGRAFİ Özkan Uğur kimdir?