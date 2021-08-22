Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Spor Toto 3. Lig
ABONE OL

Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'a transfer oldu

Hekimoğlu Trabzon FK'nin forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz, TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor'a transfer oldu.

Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'a transfer oldu

Tecrübeli oyuncu Batuhan Karadeniz sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün başkanı Celil Hekimoğlu, transferle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Değerli oyuncumuz Batuhan Karadeniz Iğdırspor ile anlaştı. Kendisinin kontratı bu yıl bitiyordu. Biz iyi bir bonservis bedeli alırken Batuhan da çok iyi bir kontrat yakaladı. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Biz genç ve dinamik olan santrfor Ethem Erboğa'ya çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOL Antalya maçı 11'i
Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor!
FUTBOL Süper Lig'e dönüyor!
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Elini kolunu bağladı"
Galatasaray geri adım atmıyor!
FUTBOL Galatasaray geri adım atmıyor!
Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, taburcu edildi
FUTBOL Fabrice N'Sakala, taburcu edildi
Altay'da Mustafa Denizli farkı
FUTBOL Altay'da Mustafa Denizli farkı
Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek
FUTBOL Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek
Galatasaray'ın Süper Lig'de konuğu Atakaş Hatayspor
FUTBOL Galatasaray'ın konuğu Hatayspor
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
FUTBOL N'Sakala'nın son durumu
Tottenham, Premier Lig'de ikide iki yaptı
FUTBOL Tottenham, ligde ikide iki yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.